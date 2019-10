LIVE TMW - Fiorentina, Bigica: "Complimenti all'Atalanta, male nel primo tempo"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Come valuta la prestazione?

"È stata una cornice bellissima. Nel primo tempo non riuscivamo a ripartire, nel secondo la squadra ha iniziato a giocare. Adesso sono ancora poco lucido, ma mi ricordo tre occasioni nitide da gol. Complimenti all'Atalanta, hanno una squadra forte. Noi dobbiamo essere bravi a smaltire la delusione, chi ha visto la partita si è divertito".

Come ha visto Duncan?

"Noi come squadra dovevamo supportarlo meglio, è stato utile alla causa ed è diventato più pericoloso nel secondo tempo".

È mancata la concretezza?

"Io posso anche allenarli, ma neanche2 prendere la porta mi fa arrabbiare. Dovevamo essere più precisi, fa parte del percorso di crescita. La squadra ha fatto bene, non ho nulla da rimproverare".

Ora gli obiettivi riguardano play-off e Viareggio?

"Il Viareggio è a marzo, ne deve passare di acqua sotto i ponti. La mia missione è raggiungere i playoff in un campionato dove ci sono tante insidie. Avrò bisogno di tutti i miei ragazzi per iniziare a correre. Speriamo di vedere l'anno prossimo qualche altro ragazzo pronto per la prima squadra".

Quali sono le chance dell'Italia al mondiale under 17?

"Il movimento è cresciuto molto. È una bella cosa difficile, c'è anche un nostro ragazzo lì. Anche per loro saranno partite che valgono il triplo per la loro crescita, torneranno con più consapevolezza dei loro mezzi".

Le occasioni perse le danno fastidio?

"Mi dà fastidio, non so quando smaltirò la delusione ma ora c'è il Napoli. Conta giocare in un campo così, hanno assaporato il calcio dei grandi, potevamo rubargli la merenda a casa loro, ma non siamo stati precisi. Se non sei preciso succede ciò".

Era una sfida impari.

"Cosa significa? Io non capisco questo pessimismo. Dall'altra parte non c'erano mica degli scappati di casa, oggi potevamo vincere, non capisco tutto questo pessimismo. Sono giovani e bisogna aiutarli. Questa squadra fa tre finali in tre anni, vedo le altre squadre non sento parlar male così".

