LIVE TMW - Milan, Kjaer: "E' sempre stato un sogno venire qui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ieri il debutto in Coppa Italia, oggi la presentazione. Simon Kjaer da lunedì è un nuovo giocatore rossonero e a breve parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello. Segui le sue parole con il live di TMW.

Ore 14.15 inizia la conferenza di Kjaer

Che emozione è vestire la maglia del Milan? "E' sempre stato un sogno venire al Milan. Sono molto felice di essere qui, è una grande società. A Milanello si respira grande storia, è un piacere essere qui. Sono davvero molto felice".

Ibra è un valore aggiunto? "Assolutamente sì. L'ho incontrato spesso in carriera, abbiamo avuto le nostre guerre sul campo, ma con lui non c'è nessun problema. Abbiamo lo stesso obiettivo, cioè dare una mano al Milan per arrivare il più in alto possibile. La sua carriera parla da sola, è un piacere per tutti che lui sia qui".

Il Milan può puntare ancora alla Champions League? "L'obiettivo è migliorare ogni giorno e fare più punti possibili. La qualità c'è, la presenza di Ibra dà qualcosa in più a tutti. E' presto per pensare alla fine del campionato, bisogna pensare ad una partita alla volta e cercare di fare più punti possibili".

Qual è il tuo obiettivo? "E' un sogno essere qui, quindi il mio obiettivo è quello di restare qui".

Com'è stato conoscere il tuo idolo Maldini? "E' sempre speciale quando un tuo idolo come Maldini ti chiama e ti dice di venire al Milan. Per me è stato un piacere conoscerlo".

Cosa pensi di poter dare a livello di esperienza? "Io sono qui anche per questo. Devo cercare di dare una mano alla squadra e soprattutto ai più giovani. Devo far capire loro che bisogna lavorare al massimo tutti i giorni".

Esperienza all'Atalanta? "Non è andata bene con l'Atalanta, poi è arrivata questa possibilità e li ringrazio per avermi dato il permesso. L'Atalanta è una bella società ma col mister non ha funzionato a livello tattico".

Com'è giocare a San Siro? "Ho giocato pure in passato a San Siro, c'è un'atmosfera fantastica, è sempre speciale giocare li".

Ore 14.15 finisce la conferenza di Kjaer