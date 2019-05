© foto di Alberto Fornasari

Il Napoli negli scorsi giorni ha indicato lo stadio Dall'Ara come sede per giocare le partite interne europee della prossima stagione. Difficile che ciò avvenga, con gli azzurri che potranno modificare il San Paolo nelle prossime settimane, ma il gruppo "Forever Ultras Bologna" ha deciso di non lasciare spazio a dubbi esponendo uno striscione fuori dall'impianto emiliano prima della gara di oggi contro il Parma: "No al Napoli al Dall'Ara".