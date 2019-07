Lugano-Inter, le formazioni ufficiali: difesa a tre, c'è subito Sensi

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Lugano-Inter, prima amichevole stagionale per la squadra allenata da Antonio Conte. 3-5-2 per i nerazzurri con difesa composta da D’Ambrosio-De Vrij-Skriniar. A centrocampo subito largo al nuovo acquisto Sensi con Candreva e Perisic sulle fasce. In attacco, dove c’è ancora poca scelta, Conte si affiderà alla coppia inedita Longo-Esposito.

LUGANO (3-5-2): 46 Baumann, 4 Kecskes, 5 Maric, 10 Bottani, 16 Lavanchy, 17 Vecsei, 19 Gerndt, 20 Custodio, 30 Daprelà, 68 Rodriguez, Aratore. A disposizione: 1 Da Costa, 2 Leo, 6 Covilo, 9 Holender, 11 Junior, 14 Sabbatini, 21 Obexer, 22 Guidotti, 24 Lovric, 28 Sulmoni, 57 Marzouk, 99 Kryeziu. Allenatore: Celestini

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 12 Sensi, 44 Perisic; 70 Esposito, 21 Longo. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 29 Dalbert, 73 Agoumé, 96 Ntube, 98 Pirola, 99 Vergani. Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Fedayi San. Assistenti: Josipovic – Erni. Quarto uomo: Scharli.