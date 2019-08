Gary Neville, bandiera del Manchester United, non sembra preoccupato dall'addio di Romelu Lukaku. Attraverso Twitter, l'ex terzino ha dichiarato: "Ha ammesso lui stesso di essere sovrappeso, è oltre 100 kg. È un giocatore del Manchester United! Segnerà e farà bene all'Inter, ma la non professionalità è contagiosa".

Andy he admitted he was overweight ! He is over 100kg! He’s a Manchester United player!

He will score goals and do well at Inter Milan but unprofessionalism is contagious 😷 ! 👋

— Gary Neville (@GNev2) August 8, 2019