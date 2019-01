© foto di Imago/Image Sport

Non sono mancati gli auguri social di buon anno di Diego Armando Maradona, che in un video postato su Instagram si è commosso parlando dei suoi propositi e di quelli dell'Argentina in vista del 2019: "Questo fine 2018 ci vede tutti acciaccati, io ho un problema al ginocchio e alla spalla, ma vado avanti come mi hanno insegnato mamma e papà. Voglio che l'Argentina faccia lo stesso, che mangi, che cambi. E non dico calcisticamente. Vi mando un bacio dal mio cuore".