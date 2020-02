© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche l'ex portiere Luca Marchegiani è critico nei confronti di Rocco Commisso, e delle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Fiorentina dopo la sconfitta contro la Juventus. Queste le sue parole dagli studi di Sky Sport:

"Il nostro calcio non ha bisogno di perdere credibilità, anzi vogliamo forse troppo standardizzare e catalogare le situazioni che vediamo. Già è complicato, non c'è bisogno che dirigenti così importanti e con certi ruoli creino senso di poca credibilità. Il rigore poi si poteva non dare, stasera in Udinese-Inter abbiamo visto una difesa simile di Brozovic su Jajalo, l'unica differenza sta nel braccio un po' alto".