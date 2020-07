Marcolin: "Dybala fa saltare gli schemi. A sinistra non c'era mai nessuno"

Dario Marcolin, seconda voce di DAZN per Juventus-Cagliari, ha parlato dell'assenza di Dybala, estremamente pesante nella sconfitta alla Sardegna Arena. "È quel giocatore che ti fa saltare gli schemi, il calciatore tecnico sfrutta gli spazi. La Juventus non ha sfruttato la fascia sinistra, Bernardeschi era a destra, di là non c'era nessuno, Muratore si è allargato qualche volta e Alex Sandro non è mai salito".