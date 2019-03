Massaro su San Siro: "Col nuovo stadio ne gioverà anche lo spettacolo"

L'ex attaccante del Milan Daniele Massaro ha parlato a Sky Sport del futuro dello Stadio San Siro che potrebbe essere demolito e poi ricostruito e ammodernato per avvicinarlo agli standard dei grandi stadi europei: “Se devo parlare con il cuore, visto che a San Siro ho giocato tante gare in 10 anni, posso solo dire che giocare lì dà emozioni indescrivibili come pochi altri stadi al mondo. Ma c'è un progetto importantissimo, uno stadio multifunzionale che, se andrà in porto, darà tantissimo ai due club e che gioverà anche allo spettacolo sul terreno di gioco".