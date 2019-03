A Matera il calcio prova a ripartire dopo l’esclusione dalla Serie C avvenuta nel corso di questo campionato a causa dei noti problemi economici della società. Come riporta Il Quotidiano del Sud l'imprenditore Nicola Bendetto si è detto pronto a rilevare il titolo sportivo del club non appena il Comune chiederà, appellandosi alle NOIF, l’iscrizione alla prossima Serie D. Benedetto non sarebbe l’unico interessato visto che anche la Bufaro SPA - azienda operante a livello nazionale nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali pubbliche e private e di progetti di edilizia civile e residenziale, nel settore dell’ingegneria ambientale e delle fonti rinnovabili – sarebbe infatti interessata a rilanciare il calcio nel capoluogo lucano.