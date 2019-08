Matthaus su Perisic: "Tanti vantaggi per il Bayern: è un ottimo acquisto"

© foto di Alessio Alaimo

Lo storico ex calciatore della Nazionale tedesca, del Bayern e dell'Inter, Lothar Matthaus, nella sua rubrica per Sky Deutschland ha commentato così l'acquisto da parte dei bavaresi dell'attaccante proveniente dai nerazzurri Ivan Perisic: "I vantaggi del suo acquisto sono tanti: conosce la Bundesliga, parla tedesco e ha già un ottimo rapporto con Kovac visto che si conoscono in chiave nazionale. Perisic è forte nel dribbling, rafforzerà la squadra anche grazie all'esperienza. L'unico piccolo incoveniente è che non porta con sé la stessa velocità di Coman o Sané".