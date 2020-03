Mauri: "Giocando a porte chiuse ne risente l'adrenalina: non sarà facile per nessuno"

vedi letture

Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, ha parlato a Radio Sei: "Quando si gioca a porte chiuse sembra quasi di disputare un'amichevole. E' un po' come allenarsi e infatti ne risente l'adrenalina. Non sarà facile per nessuno e soprattutto per le squadre che avrebbero potuto sfruttare la spinta del pubblico di casa. Per quanto riguarda la lotta scudetto penso che la Juventus sia comunque la favorita, anche in caso di ko contro l'Inter e che la Lazio sia forse anche superiore rispetto ai nerazzurri".