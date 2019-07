MediaPro attende una riposta dalla Serie A per la nascita del canale tv

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non ci sarà solo il sorteggio del calendario di Serie A al centro delle attenzioni delle venti società della massima serie quest'oggi. Le big del calcio italiano dovranno, infatti, dare una risposta alla proposta del colosso spagnolo MediaPro in merito alla creazione di un canale tv della Lega di Serie A.

Alla vigilia della "dentro o fuori" la situazione è piuttosto chiara. Come riporta La Gazzetta dello Sport le grandi società di Serie A sono contrarie, mentre le medio-piccole a favore. I dubbi in merito alla proposta, però, continuano ad essere persistenti al di là delle contrapposizioni, con l'idea di un rinvio all'assemblea già in programma a settembre che potrebbe regalare altro tempo per decidere.