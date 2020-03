Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 marzo

RADU TORNERA' ALL'INTER A FINE STAGIONE E SARA' IL VICE HANDANOVIC. JOVIC E BOGA OBIETTIVI PER IL NAPOLI. HISAY SOGNA IL RINNOVO CON GLI AZZURRI. LA LAZIO METTE GLI OCCHI SU DAVID DEL GENT. NIENTE ITALIA PER CHONG: HA RINNOVATO COL MANCHESTER UNITED

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in casa Inter è già stato deciso il ritorno a casa a fine stagione di Ionut Radu. Il giocatore, attualmente in prestito al Parma, tornerà in nerazzurro per ricoprire il ruolo di vice-Handanovic, con Padelli che dovrebbe rinnovare e diventare il terzo portiere interista.

Luka Jovic è un obiettivo sensibile per il Napoli con Giuntoli che lo segue fin dai tempi dell'Eintracht Francoforte e che adesso potrebbe approfittarne per il basso utilizzo di Zidane nel Real Madrid.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Elseid Hysaj potrebbe aver finalmente trovato la via del rinnovo di contratto grazie a Gattuso. L'albanese è tornato tra i titolarissimi e ora potrebbe ottenere il prolungamento nonostante le avances ripetute da parte della Roma.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Jeremie Boga è uno dei principali obiettivi del Napoli in vista della prossima stagione.

Secondo Il Messaggero, la Lazio sta seguendo molto da vicino le gesta di Jonathan David, attaccante del Gent che ha già segnato alla Roma in Europa League e che potrebbe essere uno dei prossimi avversari nei derby del futuro.

Sono cinque i giocatori del Milan che rischiano di non essere confermati dopo l'addio di Boban: si tratta di Ibrahimovic, Rebic, Hernandez, Kjaer e Donnarumma. A riportarlo è La Repubblica.

Niente Inter per Tatih Chong. Il giovanissimo talento olandese ha prolungato col Manchester United dopo che per mesi la sua conferma era stata in bilico. Anche la Juventus aveva provato a inserirsi per ottenere il cartellino del giocatore dei Red Devils a parametro zero a fine stagione.

Con 12 reti in campionato con la maglia del Panathinaikos, Federico Macheda è l'attuale vice capocannoniere del campionato greco. Proprio per questo motivo, il club ellenico vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno anche se l'ex Man United e Sampdoria ha ricevuto già diverse offerte dalla Turchia e dall'Arabia Saudita.