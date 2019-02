© foto di J.M.Colomo

Grazie alla tripletta segnata oggi contro il Siviglia (vittoria per 4-2 del Barcellona in rimonta) Leo Messi ha raggiunto Cristiano Ronaldo per numero di hat-trick realizzati con un club spagnolo nella storia del calcio (44). Per la 'Pulce' si tratta della cinquantesima tripletta in carriera, considerando anche le sei realizzate con la maglia dell'Argentina.