Miccichè: "Le polemiche? Io sono rispettoso di tutte le opinioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per poter tracciare un bilancio sulla finale:

La Juventus vince la Supercoppa al termine di una giornata di sport. "Speriamo che per la Juve sia la prima, in vista di trofei internazionali che potrebbe vincere quest'anno. Questo è l'augurio che le facciamo. È stata una bellissima giornata di sport, c'erano 62.000 persone. Ringrazio il team della Lega per aver organizzato e svolto un grande lavoro in un paese nuovo e difficile. Spero sia un percorso di crescita come le tribune ci hanno dimostrato".

Sensazioni? "Quello che abbiamo visto ieri, ma anche oggi, è una conferma d'amore verso la nostra terra, verso l'Italia e tutto ciò che noi rappresentiamo".

Una partita che ha portato molte polemiche. "Io sono rispettoso di tutte le opinioni. Ne parliamo e ne riparleremo, ci deve essere dialogo su questi temi, civilmente ne parleremo e tutti comprenderanno le posizioni altrui".