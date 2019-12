© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento sotto il sole quest'oggi per il Milan, al centro sportivo di Milanello, dove ad assistere alla seduta erano presenti Ivan Gazidis, Zvonimir Boban, Frederic Massara e un gradito ospite: l'ex tecnico rossonero Fabio Capello. Consueta attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo centrale per continuare il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi. La squadra è stata poi suddivisa in due gruppi per una serie di torelli, seguiti da esercitazioni sul possesso palla che hanno preceduto la fase tattica del lavoro odierno. Prove sui calci piazzati e sui tiri in porta prima di rientrare negli spogliatoi.