Milan, l'ex Pancaro: "Colpito dall'entusiasmo di Gattuso"

© foto di Federico Gaetano

L'ex terzino del Milan Giuseppe Pancaro è intervenuto a Sky Sport 24 direttamente da Milanello: "Mancavo da tanti anni, è sempre bello tornare, per il posto, per gli amici, mi sono anche emozionato a vedere i campi. E' un posto ideale per imparare questo mestiere. Gattuso è un mio caro amico, Paolo Maldini lo stesso, sono venuto per trovare degli amici e per aggiornarmi. Ho trovato un ambiente con grande entusiasmo, sereno, consapevole dell'ottimo momento che stanno attraversando, stanno preparando questa partita nel modo migliore. Biglia o Bakayoko? Non l'ha detto neanche a me, non so con che formazione giocherà, mancano ancora tre giorni ed è presto per parlare di formazione. Mi ha colpito il grande entusiasmo di Gattuso, la grande passione che trasmette, arriva la mattina alle 9, va via alla sera alle 19, questo lo trasmette anche a chi lavora con lui. Conoscendo Rino non avevo nessun dubbio, ha una metodologia di allenamento all'avanguardia. I momenti prima dei derby? Erano partite che si preparavano da sole".