Milan, prima vittoria europea partendo da uno svantaggio di due reti

Con il 4-2 finale contro il Celtic il Milan vince per la prima volta un match dopo essere andato in svantaggio di due gol in campo europeo, considerando Europa League e Champions League. Dopo essere andati in svantaggio con le reti di Rogic ed Edouard, i rossoneri hanno risposto alla grande con Calhanoglu, Castillejo, Hauge e Diaz.