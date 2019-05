© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono giocate oggi le sfide valide per il secondo turno del Gruppo D del Mondiale Under20, che si sta disputando in Polonia. Vittorie sofferte per USA e Ucraina, che battono rispettivamente Nigeria e Qatar. Gli europei restano a punteggio pieno, mentre gli americani raggiungono gli africani a quota 3.

USA-Nigeria 2-0: 18' e 46' Soto

Qatar-Ucraina 0-1: Popov 59'

Classifica

Ucraina 6

USA 3

Nigeria 3

Qatar 0