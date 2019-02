Visualizza questo post su Instagram

Stagione 2007/08 ritorno in Serie A e primi acquisti... A Napoli arrivò un ragazzino Slovacco di belle speranze.... Dopo i primi allenamenti capii subito che avevamo di fronte un Campione, ma soprattutto un Uomo serio e preciso. Stagione 2018/19, 11 anni dopo quell’Uomo lascia il Napoli dopo aver scritto la storia della nostra squadra, battendo i record di presenze e di gol. Marek, è stato un’onore per me essere stato tuo compagno di squadra e soprattutto colui che ti ha accolto in quello spogliatoio, con la consapevolezze che ogni volta che mi chiederanno chi è stato il calciatore più forte con il quale ho giocato, non avrò dubbi a dare la risposta.... MAREK HAMSIK ⚽️⚽️⚽️⚽️ In bocca al lupo Campione💙💙💙💙