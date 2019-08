Sul tema degli errori arbitrali dovuti anche al maldestro utilizzo della tecnologia del VAR ha scritto quest'oggi su La Repubblica Gianni Mura: "Siamo andati in vacanza e ci hanno cambiato il calcio. In peggio. Le nuove regole, sul mani in area specialmente, sono un'idiozia totale. Se il VAR c'entra nello scandaloso rigore concesso a Mertens, non c'entra in quelli fischiati a Zielinski e a Cerri, il più assurdo. L'arbitro-soldatino si adegua. Ma quelli che in teoria dovrebbero migliorare il calcio ne hanno snaturato lo spirito e lo stanno ammazzando. Scriviamo, diciamolo, gridiamolo"