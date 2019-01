© foto di Alfonso Miranda

L'Atalanta continua a far parlare di sè e dei suoi ottimi risultati. Merito del suo tecnico Gasperini che di anno in anno riesce a tirar fuori il meglio dai suoi giocatori. A questo punto si ripropone la domanda: giusto che il tecnico ora dell'Atalanta possa avere un'altra chance in una big dopo la sfortunata parentesi all'Inter? Abbiamo girato il quesito a Bortolo Mutti, bergamasco e in passato alla guida anche della Dea. "Credo che in questo momento l'Atalanta abbia poco da invidiare alle big, viste la struttura della squadra e le ambizioni della famiglia Percassi. Può continuare il suo ciclo a Bergamo dove tutti lo stimano e gli vogliono bene. Quella dell'Inter fu una chance che andò male per colpe non sue. Pagò una situazione generale difficile. E' chiaro che per i risultati che ha ottenuto meriterebbe una nuova opportunità ma mi auguro da bergamasco che possa restare qui e andare avanti con la sua capacità di costruzione, dice in un'intervista al sito TimGate.

Gasperini è un tecnico che ha bisogno più di altri del supporto della società?

"Certo, c'è bisogno di una sinergia con la società. A Bergamo c'è un bel settore giovanile e un'ottima organizzazione societaria. Ed è importante supportare e sviluppare il progetto che il tecnico ha in testa".