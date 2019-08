Nainggolan: "Massacrato per i complimenti al mio amico Dzeko"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ora uno non può fare i complimenti ad un ex compagno/amico che viene massacrato... Mi fa ridere questa cosa". Radja Nainggolan ha risposto così alle svariate offese ricevute via social dopo aver fatto i complimenti al suo ex compagno di squadra, Edin Dzeko, fresco di rinnovo con la Roma. Tra le sue Instagram Stories, c'è spazio anche per una nuova battuta sul bosniaco: "Edin, resti il migliore per me", il commento dell'ex Inter.