Napoli, allenamento senza Milik, Insigne e Tonelli: per il trio lavoro a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli è tornato ad allenarsi quest'oggi in vista del ritorno in campo per la sfida alla Sampdoria di sabato prossimo. La squadra, sul campo 1, dopo il riscaldamento ha svolto esercizi di tecnica individuale e di posizionamento tattico. A seguire partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro. Milik, Insigne e Tonelli hanno svolto lavoro personalizzato sul campo 2. Domani la squadra riprenderà gli allenamenti al mattino.