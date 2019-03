© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tegola in casa Napoli per Carlo Ancelotti in vista della sfida contro la Roma di domenica all'Olimpico. Come riportato dal sito ufficiale del club azzurro Lorenzo Insigne ha infatti interrotto l'allenamento per una contrattura muscolare all'adduttore della coscia destra. Il capitano dei partenopei non sarà dunque a disposizione per la trasferta nella Capitale.