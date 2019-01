Napoli, distorsione per Mertens. Hamsik ancora a parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo di domenica per l'ottavo di finale di Coppa Italia al San Paolo (ore 20.45). La Serie A tornerà domenica 20 gennaio.con Napoli-Lazio, posticipo della 20esima giornata (ore 20.30). La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente torello e lavoro tecnico. Chiusura con svolgimento di gioco, cross e tiri in porta. Non si è allenato Mertens che ieri ha subìto una leggera distorsione al termine dell'allenamento. Riposo anche per Verdi che ha l'influenza. Hamsik ha svolto differenziato.