Napoli, dott. De Nicola: "Chiriches non avrà più problemi alla spalla"

Attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Alfonso De Nicola, medico sociale del Napoli, facendo il punto sui giocatori in via di recupero.

Stagione finita per Chiriches. "L'intervento chirurgico? E' andato molto bene, è stato un intervento lungo e complesso, diverso da quello di un anno fa. Il professor Castagna opera tutti i calciatori che hanno questo problema, devo dire anche frequente. Servirà un mese di stop, la spalla così sarà stabile dopo e quasi sicuramente non avrà più problemi".

Insigne e Albiol recuperati. "Lorenzo da diversi giorni è in gruppo, dopo un grande lavoro in differenziato. Era previsto questo programma stilato per lui dai nostri preparatori, oggi l'ho visto anche bene. Era sorridente e quando è così vedi che non ha grossi problemi. Albiol? Io lo vedo molto bene, si sta preparando con grande serietà, ma lui è sempre stato meticoloso nel lavoro. Siamo fiduciosi anche per lui".

Il recupero di Diawara. "Oggi ha fatto differenziato, ma l'ho visto bene. Speriamo possa tornare in gruppo insieme a Maksimovic già dalla settimana prossima", ha detto De Nicola.