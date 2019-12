© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Napoli-Genk non sarà solo l'ultima, decisiva, sfida del girone di Champions League della formazione partenopea, ma anche l'occasione per celebrare, ancora una volta, Marek Hamsik. L'evento per il riconoscimento alla carriera dell'ex capitano azzurro, informa il sito ufficiale del club partenopeo, previsto precedentemente prima dell'inizio della gara, è stato posticipato nell'intervallo del match.