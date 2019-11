Napoli-Genoa, Milik esce dalla lista dei convocati per "indisposizione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arkadiusz Milik non sarà presente per la sfida al Genoa di stasera, valida come l'anticipo della 12esima giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. Il club ne ha confermato l'assenza per una "indisposizione" pochi minuti fa, di conseguenza la lista dei convocati aggiornata è la seguente:

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Tonelli

Centrocampisti: Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Lozano, Younes, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Llorente, Mertens.