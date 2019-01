Napoli, Il Mattino: "Verdi pronto ad ingranare le marce alte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Verdi pronto ad ingranare le marce alte: nel nuovo anno è pronto a partire a tavoletta sull'acceleratore". Scrive così Il Mattino in merito all'attaccante del Napoli, arrivato la scorsa estate in azzurro dopo il rifiuto di inizio 2018 per chiudere la stagione al Bologna. Ora il calciatore ex felsineo è pronto a giocare dopo qualche problema fisico di troppo: dovrà attendere però la gara di campionato contro la Lazio, perché squalificato in Coppa Italia e dunque indisponibile per la sfida al Sassuolo di domenica.