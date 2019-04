© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da un esterno ad un altro. Certo, uno di fascia sinistra e l'altro di fascia destra. Andrea Dossena presenta Kieran Trippier. In comune anche la Premier League, visto il passato dell'ex azzurro al Liverpool. Il fluidificante mancino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Trippier è esploso negli ultimi due anni, neanche il Tottenham se lo aspettava. E' un giocatore di spinta. Non ha la struttura fisica importante per difendere, ma spinge tantissimo e ha un ottimo piede. Con puntualità arriva al cross, ha tanta qualità. Detto questo, per la mia esperienza inglese, secondo me sarà molto difficile che Trippier lasci la Premier League. Gli inglesi sono molto patriottici, sanno di avere il campionato più bello al mondo. Il grado di difficoltà per questa operazione è molto alto".