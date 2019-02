© foto di Giacomo Morini

Attraverso Radio Crc è intervenuto Yuri Garics, ex calciatore del Napoli che ha commentato l'accoppiamento in Europa League con il Salisburgo. “Sorteggio? A questo punto dico che sorprese non ce ne sono più. Siamo agli ottavi e se qualcuno è arrivato qui vuol dire che ha dato qualità. Salisburgo? All’inizio investiva in maniera folle senza risultati importanti, ma poi ha ridimensionato le spese e negli ultimi anni ha ottenuto risultati importanti. Dabbur e Prevljak pericoli più grandi per il Napoli? Direi una bugia a dire che lo conosco così bene. Sinceramente, quando posso, guardo il mio passato che è legato al Rapid Vienna. Dabbur è sicuramente uno di quei giocatori che ha segnato un po’ di più. C'è il rischio di sottovalutare il Salisburgo? Sottovalutare mai, se è arrivato fin qua vuol dire che le qualità ce le ha. Sarebbe un errore grandissimo”, le parole dell'ex calciatore.