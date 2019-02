© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus di domenica, per il posticipo della 26esima giornata di Serie A. La squadra, in avvio, ha svolto riscaldamento a secco. Di seguito torello a campo grande con la rosa divisa in due gruppi, successivamente lavoro atletico con l'utilizzo di ostacoli bassi. Chiusura con seduta tattica e mini torneo in famiglia: 5 contro 5 con l'ausilio delle sponde. Milik ha svolto lavoro differenziato in via precauzionale. Mario Rui ha partecipato alla prima parte di seduta con il gruppo e poi ha proseguito seguendo la tabella personalizzata.