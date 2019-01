© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arkadiusz Milik ieri si è sbloccato anche nelle coppe, segnando il suo 11° gol stagionale e spingendo Ancelotti a rivedere le gerarchie al centro dell'attacco. Se fino a questo momento gli aveva sempre preferito Mertens nei match clou, adesso non può più far finta di niente davanti alla continuità del polacco, che col suo rendimento costringerà il belga a sedersi più spesso in panchina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.