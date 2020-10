Napoli, seduta al mattino per i ragazzi di Gattuso: lavoro sul campo per Insigne

vedi letture

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. La squadra in avvio ha svolto lavoro di scarico a gruppi. Successivamente esercitazioni atletiche finalizzate alla forza. Chiusura con circuito in palestra. Terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne.