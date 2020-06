Napoli, spari sulla festa per la vittoria della Coppa Italia: tifoso ferito da 4 colpi di pistola

La festa del Napoli per la vittoria della Coppa Italia macchiata da un bruttissimo episodio accaduto nella notte nel centro storico di Napoli. Un tifoso in strada per festeggiare il successo contro la Juventus, riporta 'Ilmattino.it, è stato da quattro pallottole che lo hanno trafitto all'altezza del ginocchio e della gamba destra e che sono tutte entrate e uscite dall'arto.

Si tratta di Vincenzo Vallo, 45enne. "Tifo per il Napoli ma festeggiare sparando con la pistola è un azione che condanno fermamente - ha detto il tifoso ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini - ci poteva essere un bambino al mio posto, chi ha compiuto questo gesto se la vedrà con Dio".