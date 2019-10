Napoli, stop per Mario Rui: l'esito degli esami. Col Torino non ci sarà

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso il suo sito ufficiale, il Napoli ha fatto il punto sugli esami a cui s'è sottoposto Mario Rui, Il terzino portoghese è uscito nel primo tempo della sfida contro il Genk per infortunio: "Mario Rui si è sottoposto ad esami medici in seguito all'infortunio subìto a Genk. L'esito è quello di una elongazione al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno rivalutate tra una settimana".

Mario Rui non ci sarà quindi per la sfida contro il Torino valido per la settima giornata di Serie A.