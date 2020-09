Navid Afkari, anche la FIFA interviene sul caso del wrestler condannato a morte in Iran

Anche la FIFA interviene sul caso di Navid Afkari, il lottatore di wrestling iraniano condannato a morte da Teheran per aver partecipato alle proteste contro il regime. Con un tweet, l'organizzazione mondiale del calcio ha preso posizione sul tema, una causa già sposata da tutto il mondo dello sport. "La FIFA - si legge - ha seguito gli sviluppi degli ultimi giorni sul caso del campione di wrestling Navid Afkari. E condivide le preoccupazioni del CIO e di molti altri, con la speranza che la sua vita sia risparmiata".

FIFA has followed the developments over the last few days in the case of the Iranian wrestling champion Navid Afkari. FIFA shares the concerns of @iocmedia and many others, and very much hopes that the life of sportsman Navid Afkari will be spared.

