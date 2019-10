Palladino dice stop con il calcio: "Strano vedere Nedved così elegante"

Raffaele Palladino ha detto stop con il calcio giocato, ma si è già catapultato nella sua nuova avventura come allenatore dei 2009 del Monza, società che lo ha accolto lo scorso anno e dalla quale parte la sua carriera da mister. "Ho smesso e dico la verità, non mi manca nulla del calcio giocato - ammette in esclusiva a Tuttosport -, perché mi sono buttato subito nel nuovo ruolo".

Parlando di Juventus, Palladino sottolinea anche la posizione del suo mentore Nedved: "Me lo sentivo che Pavel sarebbe rimasto alla Juve perché la amava già da giocatore. Vederlo così, super elegante fa un po’ specie. Con lui ho un grande rapporto e mi ha fatto da chioccia quando ero alla Juve e mi ha aiutato tantissimo".

Chiusura con la Champions, che secondo Palladino quest'anno è alla portata dei bianconeri: "Credo di sì perché rispetto a due-tre anni fa ha completato il processo di maturazione a livello europeo. Non so se riuscirà a vincere la Champions, perché la concorrenza è tanta. Ma la Juve è in quel novero di squadre e se in primavera starà bene e avrà il campionato in mano, può puntare a vincerla".