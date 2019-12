Lionel Messi ha vinto il Pallone d'Oro 2019, il sesto della sua straordinaria carriera. Anche quest'anno, però, non sono mancate le polemiche, perché il premio lo avrebbe meritato un giocatore del Liverpool campione d'Europa. È quello che sostiene anche la storica bandiera del Milan, Franco Baresi, che su Twitter ha espresso la sua preferenza per un difensore: Virgil Van Dijk, il migliore dell'ultima stagione.

This season the best @VirgilvDijk @LFC https://t.co/IwvV4x7Rre

— Franco Baresi (@FBaresi) December 2, 2019