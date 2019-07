Palmeiras, terribile spavento per Felipe Melo: l'aereo rischia di precipitare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attimi di terrore per i tesserati del Palmeiras. L'aereo che trasportava la squadra brasiliana - diretta a Mendoza (in Argentina) per l'andata degli ottavi di Copa Libertadores contro il Godoy Cruz - ha infatti rischiato di precipitare durante l'atterraggio, compiuto in seguito sulla pista dello scalo di Rosario. Fonti del club hanno riferito che alcuni membri della squadra sono stati colti da malore; altri hanno rimesso. Una grande paura che ha coinvolto anche Felipe Melo, ex centrocampista di Inter e Juventus. Possibile un rinvio della sfida, in programma per martedì 24 luglio alle 2:30 italiane.