Panini verso il miliardo di fatturato: copertina con 20 giocatori incedibili

Venti calciatori, uno per squadra, per la copertina dell’album 2019 della Panini. Da Gomez a Criscito, passando per Cristiano Ronaldo, Santander, Higuain e Icardi. Niente Piatek perché la scelta è ricaduta su calciatori che non dovrebbero cambiare la casacca nel corso di questo mercato di gennaio. La casa modenese non ha tenuto conto, però, della volubilità del calcio, con Higuain che vuole andare via, Barella che rischia di finire al Chelsea per 50 milioni di euro, le sirene cinesi e arabe per Gomez. In crescita galoppante il fatturato: nel 2017 era di 632 milioni di euro, nell’anno 2018 - anche grazie al Mondiale di Russia - è cresciuto ulteriormente fino al miliardo. 734 figurine, di cui 136 speciali, più uno spazio dedicato al calcio femminile - con gli sticker delle 12 squadre e spazio alla nazionale - e uno per l’Europeo Under21 che si giocherà in Italia nel prossimo giugno.