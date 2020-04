Paolillo: "Il fair play finanziario va rivisto. La crisi è un assist per la Superlega"

L'ex amministratore delegato dell'Inter Ernesto Paolillo, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport per parlare delle regole economiche nel calcio che cambieranno dopo la fine della pandemia: "Sarà necessario rivedere le regole del fair play finanziario, almeno temporaneamente, per favorire la ripresa: non un allentamento delle regole che permetterebbero ai club più ricchi di aumentare il divario con gli altri, ma la possibilità di allargare il deficit massimo sostenibile dovuto ai ricavi mancati a causa del virus". Poi sulla Superlega: "Questa crisi può rendere più appetibile quella strada però non vanno trascurati i problemi che andrebbero a crearsi per i club più deboli perché verrebbe intaccata l'importanza dei campionati nazionali. Chiaro che un campionato europeo permetterebbe all'industria calcio di essere più attraente e stabile ma sarebbe un dramma per il calcio nazionale".