© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Rossi, ex attaccante, presente negli studi Rai, ha così commentato Porto-Roma: "A due metri da Olsen non si può marcare come in occasione della rete del 2-1. Non so come siano organizzate le marcature, ma così non si può. E' stata una partita equilibrata, la Roma ha reagito, prima del 3-1 poteva anche vincerla, ha mantenuto la testa, ma viene condannata dagli episodi".