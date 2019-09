Paolo Rossi sull'Italia: "Belotti è ok. Balotelli può tornare, sulla carta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Belotti in questo momento è il centravanti più in forma dell'Italia, quello che nella attuale gestione ha giocato di più (320 minuti e 2 reti contro i 226 di Balotelli, a segno solo una volta) e che ha scalato le gerarchie di Mancini con più fame, più continuità e gol. Sono già otto in nove partite da inizio stagione, eppure il c.t. e lo stesso Paolo Rossi hanno "bacchettato" il centravanti del Toro per le occasioni sciupate contro l’Armenia, più che elogiarlo per quelli realizzati: "Comunque è stato promosso - sorride Pablito al Corriere della Sera -. Belotti deve stare tranquillo e continuare a fare quello che sta facendo. Mi sembra un bravo ragazzo, intelligente, che si sa gestire: la condizione fisica è fondamentale con le sue caratteristiche e adesso si vede che è più avanti degli altri".

Su Balotelli, invece, Paolo Rossi ha detto: "Con lui si ricomincia sempre daccapo sulla carta può certamente tornare e rimontare le gerarchie, ma quel che conta sono i fatti. Soprattutto Mario deve dare continuità alle prestazioni. E quella gli è sempre mancata. Pinamonti e Kean promettono bene, ma non bastano tre partite per prendersi la Nazionale".