Wanda Nara proseguirà la propria esperienza di ospite fisso a Tiki-Taka su Italia 1 e dopo le critiche di oggi a Radio24 è tornato sulla vicenda parlando a SportMediaset.it: "Come già espresso alla Direzione confermo che se la vertenza legale tra Inter e Icardi fosse proseguita non me la sarei sentita di condurre il programma con Wanda parte del cast fisso, per logici motivi di equidistanza verso tutte le parti in causa. Ora che la causa è stata ritirata e Icardi ha rinnovato, da parte mia c’è come ovvio la massima disponibilità a continuare con Wanda e tutto il cast di Tiki Taka in un clima di massima collaborazione".