Parma, differenziato per Kulusevski. Terapie per Kucka e Sepe

Il Parma di Roberto D'Aversa ha ripreso la preparazione in vista della gara di domenica contro il Torino. Lavoro differenziato per Dejan Kulusevski e Matteo Scozzarella. Terapie per Andrea Adorante, Juraj Kucka, Roberto Inglese e Luigi Sepe. Antonino Barillà ha eseguito un consulto con il Prof. Cugat che ha evidenziato i miglioramenti del tendine dei flessori della coscia, impostando il programma terapeutico per le prossime 2 settimane.