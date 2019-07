© foto di Federico Gaetano

Attraverso il suo personale profilo Instagram, Pierluigi Frattali ha salutato il Parma, in attesa dell'ufficialità del suo approdo al Bari. Questo il pensiero dell'estremo difensore:

"Si chiude un esperienza incredibile fatta di tanti sorrisi vittorie ed emozioni indescrivibili

Ho fatto orgogliosamente parte di una grande famiglia che mi ha accolto fin dal primo giorno con entusiasmo rispetto e fiducia...una fiducia che spero essere stato in grado di ripagare come calciatore ma soprattutto come uomo!! Volevo ringraziare tutti...dalla società che merita tutte le soddisfazioni possibili ai miei compagni di questi anni con cui abbiamo condiviso dei momenti fantastici al mister e al suo staff per avermi fatto sentire uno di loro a tutte le persone che lavorano per il Parma perché senza di loro non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto in questi anni ed infine ci tenevo a ringraziare i tifosi per avermi adottato in una città fantastica e per averci aiutato nei momenti più difficili...grazie per questi due anni e mezzo in cui ho fatto parte di un progetto che mi ha reso orgoglioso di vestire questa gloriosa maglia e che avrà sempre un tifoso...grazie per essere stato vostro💛💙!!! Ora inizia una nuova avventura e carico come non mai spero di ripercorrere e di ottenere gli stessi risultati ma soprattutto di meritare la fiducia che mi è stata data!".