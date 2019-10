Parma, i convocati per la sfida al Genoa: Alves ko, Camara in mezzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha reso noti i convocati per la sfida al Genoa di domani pomeriggio. I crociati dovranno fare a meno ancora una volta di un elemento cardine, visto che Bruno Alves ha rimediato durante l'allenamento una lesione distrattiva muscolare al bicipite femorale. Sempre out Laurini, con il reparto arretrato ancora ridotto all'osso. A centrocampo c'è invece il giovane Camara, preso in prestito dalla Primavera. Di seguito le scelte del tecnico D'Aversa:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Camara, Grassi, Hernani, Kucka, Kulusevski, Scozzarella;

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Sprocati.